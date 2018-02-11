Венгер: Намерены занять 4 место в АПЛ
Наставник «канониров» считает, что его команда способна закрепиться в четверке лидеров Английской Премьер-лиги.
«Сегодня рано думать о триумфе в Лиге Европы. «МЮ» сделал ее в приоритете для себя в минувшем сезоне лишь после того, как дошел до полуфинальной стадии. Мы имеем хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов через Премьер-лигу. Это наш приоритет.
Я считаю, что попасть в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы – неправильно. Я не сторонник такой привилегии. Если мы будем иметь шанс попасть в ЛЧ через ЛЕ, то мы будем пользоваться таким шансом. Но в приоритете – войти в «четверку» АПЛ», - говорит Венгер.
Отметим, что до зоны Лиги чемпионов в английском первенстве, «канонирам» не хватает набрать шесть зачетных пунктов.
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