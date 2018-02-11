Мората намекнул, что может вернуться в Реал
Форвард лондонского «Челси» Альваро Мората дал комментарий относительно возможности возвращений в мадридский «Реал». Напомним, испанский нападающий пополнил «Челси» прошедшим летом перейдя из «королевского» клуба за 60 000 000 фунтов стерлингов.
«Конечно, я очень уважаю «Челси», который прилагал большие усилия для приобретения меня. Здесь я всем доволен. Но «Реал» для меня – великий клуб.
На сегодняшний день я вовсе не задумываюсь об уходе из «Челси». Да, мы имеем некоторые проблемы и нам следует полностью сконцентрировать на них внимание. Необходимо прерывать эту неудачную серию.
В нашей ситуации мы можем потерять уверенность в себе, но мы должны полностью полагаться на свои силы», - говорит 25-летний испанец.
Отметим, что в этом сезоне Альваро Мората забил 10 мячей в 19 поединках.
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