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Мората намекнул, что может вернуться в Реал

Дата публикации: Сегодня, 00:58 | Категория: Новости футбола

Альваро МоратаАльваро Мората

Форвард лондонского «Челси» Альваро Мората дал комментарий относительно возможности возвращений в мадридский «Реал». Напомним, испанский нападающий пополнил «Челси» прошедшим летом перейдя из «королевского» клуба за 60 000 000 фунтов стерлингов.

                           «Конечно, я очень уважаю «Челси», который прилагал большие усилия для приобретения меня. Здесь я всем доволен. Но «Реал» для меня – великий клуб.

                           На сегодняшний день я вовсе не задумываюсь об уходе из «Челси». Да, мы имеем некоторые проблемы и нам следует полностью сконцентрировать на них внимание. Необходимо прерывать эту неудачную серию.

                           В нашей ситуации мы можем потерять уверенность в себе, но мы должны полностью полагаться на свои силы», - говорит 25-летний испанец.

Отметим, что в этом сезоне Альваро Мората забил 10 мячей в 19 поединках.

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