Почеттино: Мы уверенно готовы к Ювентусу
Дата публикации: Сегодня, 00:19 | Категория: Новости футбола
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что его команда подходит в отличной форме к матчу с туринским «Ювентусом», который пройдет в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это лучшее время с тех пор, как я возглавил клуб. Результат игр с «МЮ», «Ливерпулем» и «Арсеналом» придали нам уверенности. Мы готовы бороться с большими командами.
«Ювентус» принял участие в двух финальных матчах Лиги чемпионов, но мы уверенно готовы к этим матчам», - говорит Почеттино.
Напомним, что первый поединок между английским и итальянским клубом пройдет в Турине 13 февраля.
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