Почеттино: Мы уверенно готовы к Ювентусу

Маурисио Почеттино

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что его команда подходит в отличной форме к матчу с туринским «Ювентусом», который пройдет в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это лучшее время с тех пор, как я возглавил клуб. Результат игр с «МЮ», «Ливерпулем» и «Арсеналом» придали нам уверенности. Мы готовы бороться с большими командами.

«Ювентус» принял участие в двух финальных матчах Лиги чемпионов, но мы уверенно готовы к этим матчам», - говорит Почеттино.

Напомним, что первый поединок между английским и итальянским клубом пройдет в Турине 13 февраля.