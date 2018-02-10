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Почеттино: Мы уверенно готовы к Ювентусу

Дата публикации: Сегодня, 00:19 | Категория: Новости футбола

Маурисио ПочеттиноМаурисио Почеттино

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что его команда подходит в отличной форме к матчу с туринским «Ювентусом», который пройдет в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

                «Это лучшее время с тех пор, как я возглавил клуб. Результат игр с «МЮ», «Ливерпулем» и «Арсеналом» придали нам уверенности. Мы готовы бороться с большими командами.

                «Ювентус» принял участие в двух финальных матчах Лиги чемпионов, но мы уверенно готовы к этим матчам», - говорит Почеттино.

Напомним, что первый поединок между английским и итальянским клубом пройдет в Турине 13 февраля.

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