Венгер: Сравнивать Обамейянга с Анри – преждевременно

Пьер-Эмерик Обамеянг

Главный наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался по поводу сравнения форварда Пьера-Эмерика Обамейянга с экс-форвардом «канониров» Тьерри Анри.

«Я знаю, что болельщики сравнивают Обамейянга и Анри. Такое сравнение одновременно выглядит смелым и хорошим. Анри является лучшим бомбардиром в истории нашего клуба, но это не означает, что Обамейянг сможет забить такое же количество голов. Однако, почему бы и нет?

Обамейняг схож с Анри по скоростным показателям и рывкам. Но на данный момент преждевременно сравнивать его с лучшим футболистом в клубной истории. Он сыграл лишь в одном матче. Анри – хороший пример для подражания.

Обамейянг имеет прекрасную реализацию. Он много лет забивает большое количество голов, что неслучайно», - считает тренер «канониров».

Напомним, что 28-летний габонский нападающий перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в конце зимнего трансферного периода. Футболист обошелся англичанам в 64 000 000 евро.