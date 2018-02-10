Венгер: Сравнивать Обамейянга с Анри – преждевременно
Главный наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался по поводу сравнения форварда Пьера-Эмерика Обамейянга с экс-форвардом «канониров» Тьерри Анри.
«Я знаю, что болельщики сравнивают Обамейянга и Анри. Такое сравнение одновременно выглядит смелым и хорошим. Анри является лучшим бомбардиром в истории нашего клуба, но это не означает, что Обамейянг сможет забить такое же количество голов. Однако, почему бы и нет?
Обамейняг схож с Анри по скоростным показателям и рывкам. Но на данный момент преждевременно сравнивать его с лучшим футболистом в клубной истории. Он сыграл лишь в одном матче. Анри – хороший пример для подражания.
Обамейянг имеет прекрасную реализацию. Он много лет забивает большое количество голов, что неслучайно», - считает тренер «канониров».
Напомним, что 28-летний габонский нападающий перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в конце зимнего трансферного периода. Футболист обошелся англичанам в 64 000 000 евро.
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