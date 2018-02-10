Конте: Никогда не думал о том, что могу покинуть Челси

Антонио Конте

Главный коуч лондонского «Челси» Антонио Конте дал комментарий по поводу возможного увольнения из клуба.

Напомним, минувший тур омрачился для команды «синих» очередным крупным поражением в гостях. Команда уступила «Уотфорду» (1:4). Из-за этого в СМИ активно начали писать о возможной отставке главного наставника «аристократов».

«Я вовсе не думал о том, что могу уйти из «Челси». Я и мои игроки полностью привержены команде.

Судьба футбольного тренера напрямую зависит от результата, который показывает команда. На сегодняшний день «Челси» показывает не лучший показатель, и мы должны уделить этому должное внимание.

Нужно отдать дань благодарности болельщикам, которые с самого начала моего пути в клубе поддерживают меня в каждой игре и делают это сегодня. Я горжусь этим. Они знают, что я полностью отдаюсь работе и хочу их поблагодарить. Они заслужили самое лучшее. Мы с футболистами будем делать все для их счастья.

Я считаю, что сегодня очень много разговоров вокруг клуба, игре команды и обо мне. Думаю, что СМИ должны занять нейтральную позицию, а нам следует учиться жить под таким давлением, так как это является нормальным. Я не думаю, что такие разговоры окажут влияние на команду», - говорит 48-летний итальянский специалист.