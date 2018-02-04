Коутиньо: Месси постоянно прогрессирует

Филиппе Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рад тому, что играет в одной команде вместе с именитым форвардом испанского гранда Лионелем Месси. Также, бразильский хавбек отметил работу главного коуча «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде.

«Это невероятно, но Месси с каждым днем прогрессирует. Являясь его партнером по команде, я хочу чему-то научиться, чтобы стать еще сильнее.

Наш тренер всегда ставит цель улучшить игру команды. Он проводит немало бесед с игроками, разбирает все их действия, что является очень важным моментом в футболе», - говорит полузащитник каталонского клуба.

Напомним, 25-летний бразилец пополнил «блаугранос» этой зимой, перебравшись из «Ливерпуля». Сумма перехода составила 160 000 000 евро.