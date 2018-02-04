Манчини не покинет Зенит до лета

Роберто Манчини

Главный коуч питерского «Зенита» Роберто Манчини не собирается параллельно работать в клубе и сборной Италии. Об этом пишут итальянские издания. Сегодня 53-летний специалист занимается активной подготовкой команды к поединку 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Селтиком».

Представитель федерации футбола Италии Алессандро Костакурта рассказал, что провел переговоры с Манчини относительно работы в сборной. Тренер «Зенита» ответил ему, что сотрудничество возможно, однако лишь летом. Именно поэтому, национальную команду Италии временно возглавил коуч молодежного коллектива Ди Бьяджо.

Манчини – основной вариант федерации футбола Италии. Трудовой договор может быть оформлен перед матчем петербургской команды в Шотландии. Напомним, соглашение итальянца о сотрудничестве с питерцами рассчитано до середины 2020 года.