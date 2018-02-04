Левандовски летом может пополнить Реал

Роберт Левандовски

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски не против смены клубной прописки. По сообщениям испанской прессы, 29-летний поляк, резко отзывавшийся в адрес руководства клуба из-за плохой трансферной политики, желает перейти в мадридский «Реал».

По информации издания, переход может произойти в ближайшее летнее окно трансферов. Ранее немецкий топ-клуб был против расставания со своим форвардом, но учитывая текущий настрой футболиста, скорее всего пойдет навстречу.

Также, сообщается, что агент Левандовски имеет тесные связи с руководством «сливочных».

Отметим, что трудовое соглашение лидера атак «Баварии» рассчитано до 2021 года. Сумма отступных в нем не указана. В этом сезоне польский нападающий отметился 18 голами в 20 матчах немецкого первенства.