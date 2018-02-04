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Конте останется в Челси

Дата публикации: Сегодня, 23:35 | Категория: Новости футбола

Антонио КонтеАнтонио Конте

Запланированное руководством «Челси» строительство нового стадиона задержит на своем посту главного наставника команды Антонио Конте.

                По информации источников, которые близки к клубу, судьба итальянского специалиста решалась на недавнем заседании правления клуба. На нем уделялось внимание результативности команды в последних матчах.

                «Все будет решать владелец клуба – Роман Абрамович. Наверное, Конте останется, - сообщает источник одному из футбольных изданий. – Он не намерен расставаться с тренером, который заключил новый контракт до 2019 года.

 «Челси» собирается строить новую арену, поэтому у него не будет значительных финансовых средств для назначения нового специалиста».

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