Конте останется в Челси

Антонио Конте

Запланированное руководством «Челси» строительство нового стадиона задержит на своем посту главного наставника команды Антонио Конте.

По информации источников, которые близки к клубу, судьба итальянского специалиста решалась на недавнем заседании правления клуба. На нем уделялось внимание результативности команды в последних матчах.

«Все будет решать владелец клуба – Роман Абрамович. Наверное, Конте останется, - сообщает источник одному из футбольных изданий. – Он не намерен расставаться с тренером, который заключил новый контракт до 2019 года.

«Челси» собирается строить новую арену, поэтому у него не будет значительных финансовых средств для назначения нового специалиста».