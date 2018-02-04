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Рональд Куман возглавил сборную Нидерландов

Дата публикации: Сегодня, 23:33 | Категория: Новости футбола

Рональд КуманРональд Куман

Футбольный союз Нидерландов объявил о том, что Рональд Куман с сегодняшнего дня является новым главным тренером национальной сборной. Трудовое соглашения со специалистом было оформлено до середины 2022 года.

                Рональд Куман начал карьеру тренера в далеком 2000 году. Тогда голландец возглавил «Витесс». Позже он работал в «Бенфике», «Аяксе», «ПСВ», «Фейеноорде» и других командах. Последнее место работы – английский «Эвертон». Оттуда Куман был уволен осенью прошлого года. Стоит отметить, что новоиспеченный наставник национальной команды Нидерландов не имеет опыта работы со сборными, однако, именно в этой команде он начинал свою карьеру, работая ассистентом Гуса Хиддинка в 1997 году.

Отметим, сборной Нидерландов в последние годы показывает неудовлетворительные результаты. Команда не смогла попасть на Евро-2016 и ЧМ-2018. Место главного коуча сборной пустовало, после того, как осенью был уволен Дик Адвокат.

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