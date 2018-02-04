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Серхио Рамос: Теперь мы боремся только за Лигу чемпионов

Дата публикации: Сегодня, 21:52 | Категория: Новости футбола

Серхио РамосСерхио Рамос

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал неудовлетворительные результаты своей команды и признал прекращение для «королевского» клуба гонки за чемпионство.

                «Судя по всему мы не справляемся, так как сильно отстаем от «Барселоны». Нами было потеряно много очков в матчах, в которых мы полностью доминировали. Это не является нормой. Этот сезон – один из худших. Теперь мы будем бороться в Лиге чемпионов. Этот турнир – единственная возможность завоевать трофей в этом сезоне», - говорит Рамос.

Напомним, «сливочные» расположились на четвертой строчке турнирной таблицы Испанской Примеры, отстав от лидера первенства «Барселоны» на 18 зачетных пунктов. Тем не менее, команда Зинедина Зидана может рассчитывать на второе место. 

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