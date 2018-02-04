Конте: Летом Челси усилится 2-3 игроками

Главный наставник «Челси» Антонио Конте поделился, какие задачи перед командой были поставлены во второй половине сезона. Отметим, после 25 туров, «аристократы» расположились на четвертой строчке турнирной таблицы Английской Премьер-лиги.

«Следует понимать наш нынешний уровень и быть реалистами. Мы собираемся бороться за попадание в Лигу чемпионов. Необходимо быть сильными, чтобы достичь этого. После чего, нужно усилиться 2-3 футболистами.

Сегодня важно заложить фундамент. Для этого нужно не менее 16 игроков. Та ситуация, когда мы летом купили восемь игроков, значила, что клуб не имеет базиса. За последние годы команда лишилась сильных исполнителей. Однако, с этим нужно лишь смириться.

Новый базис даст возможность бороться за высокие места в турнирной таблице с другими командами», - говорит коуч «синих»,

Также, итальянский специалист рассказал об особенностях Английской Премьер-лиги:

«АПЛ имеет потрясающую атмосферу – перед матчами и в ходе них. Здесь очень любят футбол – тут им дышат и живут. В другой стране не найти что-то подобное. Английские болельщики стараются держаться вместе для переживания, как радости, так и горести и это здорово», - делится наставник «аристократов».