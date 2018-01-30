Интер: Трансфер Пасторе – невозможен

Хавьер Пасторе

Болельщики итальянского «Интера» не смогут лицезреть на «Джузеппе Меацца» Хавьера Пасторе. «Нерадзурри» не располагают достаточными финансовыми ресурсами для оформления этого трансфера.

«Следует рационально смотреть на вещи, а не мечтать о чем-то. Нам необходимо заниматься своей работой. На сегодняшний день мы не можем себе позволить подписать Пасторе», - заявил спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио.

Также об этом высказался и директор итальянского клуба Вальтер Сабатини: «Переход Пасторе в нашу команду – невозможен».

Отметим, что «Интер» не смог осуществить данную сделку ввиду имеющихся проблем с финансовым fair-play. Миланский клуб намеревался договориться с «Пари Сен-Жермен» об аренде аргентинского исполнителя с правом выкупа, но французская сторона отказалась от такого предложения.

Напомним, Хавьер Пасторе сыграл лишь в 15 матчах этого розыгрыша французского первенства. В них он отметился 4 голами и 1 голевым пасом. При этом, аргентинец выходил на футбольное поле преимущественно на замену. Хавбек заявляет о необходимости получения им игровой практики, чтобы получить вызов в национальную сборную Аргентины и поехать на ЧМ-2018.