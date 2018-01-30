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Интер: Трансфер Пасторе – невозможен

Дата публикации: Сегодня, 00:56 | Категория: Новости футбола

Хавьер ПастореХавьер Пасторе

Болельщики итальянского «Интера» не смогут лицезреть на «Джузеппе Меацца» Хавьера Пасторе. «Нерадзурри» не располагают достаточными финансовыми ресурсами для оформления этого трансфера.

                «Следует рационально смотреть на вещи, а не мечтать о чем-то. Нам необходимо заниматься своей работой. На сегодняшний день мы не можем себе позволить подписать Пасторе», - заявил спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио.

                Также об этом высказался и директор итальянского клуба Вальтер Сабатини: «Переход Пасторе в нашу команду – невозможен».

                Отметим, что «Интер» не смог осуществить данную сделку ввиду имеющихся проблем с финансовым fair-play. Миланский клуб намеревался договориться с «Пари Сен-Жермен» об аренде аргентинского исполнителя с правом выкупа, но французская сторона отказалась от такого предложения.

Напомним, Хавьер Пасторе сыграл лишь в 15 матчах этого розыгрыша французского первенства. В них он отметился 4 голами и 1 голевым пасом. При этом, аргентинец выходил на футбольное поле преимущественно на замену. Хавбек заявляет о необходимости получения им игровой практики, чтобы получить вызов в национальную сборную Аргентины и поехать на ЧМ-2018.

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