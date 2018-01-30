Эмерсон Палмери – игрок Челси

Эмерсон Палмери

23-летний перспективный защитник Эмерсон Палмери пополнил лондонский «Челси», перейдя из итальянской «Ромы». По сообщениям прессы, новичок «аристократов» оформил с клубом трудовое соглашение сроком на 4,5 лет. Эмерсон взял себе 33-й номер.

«Я выбрал «Челси», потому что он является великим клубом с невероятной историей. Сегодня исполнилась одна моя мечта – я надел футболку великого клуба. Я интересуюсь английским футболом с 15 лет. За Английской Премьер-лигой достаточно интересно следить, но играть будет еще интереснее», - заявил новичок «синих».

Также данный трансфер прокомментировала директор «Челси» Марина Грановская:

«Мы приветствуем в Эмерсона в клубе. Он является талантливым и молодым футболистом, способным укрепить команду и усилить конкуренцию в ней, так как мы ставим цель бороться за титулы во всех турнирах, в которых принимаем участие».

Стоит отметить, что левый защитник, ранее выступающий за «Рому» практически не появлялся в составе этой команды. На его счету лишь один матч в рамках Серии А.