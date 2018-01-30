Эмерик Ляпорт пополнил Манчестер Сити
Французский защитник Эмерик Ляпорт, выступавший за «Атлетик» Бильбао перешел в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 65 000 000 евро.
23-летний игрок заключил с «Ман Сити» контракт сроком на 5 лет и будет играть в команде под номером 14.
«Я счастлив быть в «Манчестер Сити». Это клуб, имеющий большие амбиции и на сегодняшний день является одной из лучших европейских команд. Я очень жду, когда начну работать под руководством Хосепа Гвардиолы и буду помогать клубу добиваться успеха. То, что клуб верит в меня – для меня многое значит. Я очень рад этому», - рассказывает новоиспеченный футболист «горожан».
Отметим, что Ляпорт расположился на втором месте в списке самых дорогостоящих защитников. Напомним, недавно «Ливерпуль» оформил трансфер Вирджила Ван Дейка за 84 000 000 евро.
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