Пасторе: Хочу играть почаще и поехать на ЧМ-2018
Хавбек «Пари Сен-Жермен» Хавьер Пасторе рассказал о своих планах на будущее. Отметим, что футболист сыграл в 14 матчах французского чемпионата, но на поле выходил преимущественно с лавы запасных.
«Сложившаяся ситуация достаточно сложна. Я еще не решил уходить. Я хочу играть почаще, чтобы поехать на Чемпионат мира. Если я останусь в «Пари Сен-Жермен» без практики, то я не попаду на этот турнир.
Мне и клубу нужно принять решения. Чтобы попасть в заявку аргентинской сборной, я должен постоянно выходить на поле. В последний раз я не был вызван ввиду нехватки игровой практики.
Я был бы не против перехода в итальянский «Интер». Я хорошо знаком с Серией А, моя спутница жизни – итальянка. Посмотрим, что будет происходить в ближайшее время», - говорит Пасторе.
Ранее в СМИ писали о том, что Пасторе ответил отказом на предложения других клубов, так как хочет уйти исключительно в «Интер», однако итальянский клуб не сможет его приобрести ввиду имеющихся проблем с финансовым fair-play.
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