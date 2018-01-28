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Пасторе: Хочу играть почаще и поехать на ЧМ-2018

Дата публикации: Сегодня, 20:23 | Категория: Новости футбола

Хавьер ПастореХавьер Пасторе

Хавбек «Пари Сен-Жермен» Хавьер Пасторе рассказал о своих планах на будущее. Отметим, что футболист сыграл в 14 матчах французского чемпионата, но на поле выходил преимущественно с лавы запасных.

                «Сложившаяся ситуация достаточно сложна. Я еще не решил уходить. Я хочу играть почаще, чтобы поехать на Чемпионат мира. Если я останусь в «Пари Сен-Жермен» без практики, то я не попаду на этот турнир.
                Мне и клубу нужно принять решения. Чтобы попасть в заявку аргентинской сборной, я должен постоянно выходить на поле. В последний раз я не был вызван ввиду нехватки игровой практики.

Я был бы не против перехода в итальянский «Интер». Я хорошо знаком с Серией А, моя спутница жизни – итальянка. Посмотрим, что будет происходить в ближайшее время», - говорит Пасторе.

                Ранее в СМИ писали о том, что Пасторе ответил отказом на предложения других клубов, так как хочет уйти исключительно в «Интер», однако итальянский клуб не сможет его приобрести ввиду имеющихся проблем с финансовым fair-play.

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