Пасторе: Хочу играть почаще и поехать на ЧМ-2018

Хавьер Пасторе

Хавбек «Пари Сен-Жермен» Хавьер Пасторе рассказал о своих планах на будущее. Отметим, что футболист сыграл в 14 матчах французского чемпионата, но на поле выходил преимущественно с лавы запасных.

«Сложившаяся ситуация достаточно сложна. Я еще не решил уходить. Я хочу играть почаще, чтобы поехать на Чемпионат мира. Если я останусь в «Пари Сен-Жермен» без практики, то я не попаду на этот турнир.

Мне и клубу нужно принять решения. Чтобы попасть в заявку аргентинской сборной, я должен постоянно выходить на поле. В последний раз я не был вызван ввиду нехватки игровой практики.

Я был бы не против перехода в итальянский «Интер». Я хорошо знаком с Серией А, моя спутница жизни – итальянка. Посмотрим, что будет происходить в ближайшее время», - говорит Пасторе.

Ранее в СМИ писали о том, что Пасторе ответил отказом на предложения других клубов, так как хочет уйти исключительно в «Интер», однако итальянский клуб не сможет его приобрести ввиду имеющихся проблем с финансовым fair-play.