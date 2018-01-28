Робиньо: Люди хотят, чтобы Реал всегда побеждал
Бывший форвард мадридского «Реала» Робиньо дал комментарий относительно текущей игры команды «сливочных» и возможного трансфера в Мадрид нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
«Неймар – важнейший игрок бразильской сборной. Я считаю, что он может успешно заиграть в «Реале», но этот трансфер будет достаточно сложно осуществить, так как Неймар имеет долгосрочный контракт с французским клубом. Однако, произойти может все что угодно.
Касаемо игры «Реала» в этом сезоне, хочу сказать, что он переживает непростое время. Команда имеет хорошие ресурсы для улучшения своей игры. Люди ждут, чтобы команда всегда побеждала. Я тоже очень хочу, чтобы клуб играл успешно. Зидан должен остаться на посту главного тренера. На сегодняшний день, он один из лучших специалистов в мире.
Лига чемпионов – единственный возможный трофей в текущем сезоне. Мадрид ждет несколько сложных матчей с «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8 финала, но шансы пройти дальше у него есть», - считает Робиньо.
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