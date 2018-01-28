Почеттино может возглавить Реал
Боссы мадридского «Реала» собираются пригласить на должность главного тренера нынешнего коуча «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Руководство «королевского клуба» активно прорабатывают возможные варианты, в случае расставания с Зинедином Зиданом, у которого не получается стабилизировать ситуацию в команде.
По имеющейся информации, делегаты «Реала» уже установили контакты с представителями аргентинского специалиста. Однако, планам «сливочных» может помешать длительное трудовое соглашение между 45-летним тренером и «Тоттенхэмом». По контракту, Почеттино обязуется тренировать «шпор» до 2021 года. Кроме того, английский клуб не готов расстаться с аргентинцем.
Напомним, мадридский «Реал», в частности его руководство, не удовлетворено текущими результатами команды. Это обусловлено недавним вылетом футбольного коллектива Зинедина Зидана из Кубка Испании, а также расположением на четвертой строчке турнирной таблицы Примеры и отставанием от «Барселоны» на 19 очков.
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