Буффон не хочет создавать проблем Ювентусу

Джанлуиджи Буффон

Именитый голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон намерен продолжать свою игровую карьеру еще один год. В случае, если вратарь будет играть дальше, то он сможет побить рекорд Паоло Мальдини по количеству сыгранных игр в итальянском чемпионате. Даже, если Буффон сыграет во всех последних семнадцати матчах Серии А текущего сезона, то на его счету будет лишь 646 матчей в рамках этого турнира. Это на один поединок меньше, чем у легендарного защитника, бессменного капитана «Милана» и сборной Италии.

«В ближайшее время я планирую встретиться с Андре Аньелли и мы все обсудим. Я бы хотел продолжать играть, но мы должны найти рациональное решение. Я не хочу создавать проблем «Ювентусу» и своим одноклубникам», - говорит легендарный вратарь.

Буффон признал свои допущенные ошибки в матче чемпионата мира против Испании, а также с «Аталантой» в этом розыгрыше Серии А. Однако, готовящийся отметить 40-летний юбилей вратарь отметил, что чувствует себя на 6-7 лет моложе. Буффон не исключил, что после завершения карьеры он займется тренерской деятельностью.