Арсенал рассчитывает на Жиру
Британская пресса сообщает, что 31-летний форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру останется в расположении клуба.
Главный коуч «канониров» готов продолжать сотрудничать со своим соотечественником. Арсен Венгер собирается сохранять в своей команде опытных футболистов, отмечая, что Жиру не обращался к нему с просьбой о содействии смены клубной прописки.
Ранее в СМИ витала информация о том, что нападающего могут включить в сделку по обмену на Пьера-Эмерика Обамейянга. Также, Оливье Жиру заинтересованы лондонский «Челси» и два турецких клуба – «Фенербахче» и «Бешикташ».
Напомним, в этом сезоне Жиру сыграл в 15 матчах Английской Премьер-лиги, забил 4 мяча. Стоит отметить, что чаще всего французский исполнитель, начинал игру со скамьи запасных. На сегодняшний день Жиру восстанавливается после полученной травмы подколенного сухожилия.
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