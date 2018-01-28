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Арсенал рассчитывает на Жиру

Дата публикации: Вчера, 23:01 | Категория: Новости футбола

Оливье Жиру

Британская пресса сообщает, что 31-летний форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру останется в расположении клуба.

                 Главный коуч «канониров» готов продолжать сотрудничать со своим соотечественником. Арсен Венгер собирается сохранять в своей команде опытных футболистов, отмечая, что Жиру не обращался к нему с просьбой о содействии смены клубной прописки.

Ранее в СМИ витала информация о том, что нападающего могут включить в сделку по обмену на Пьера-Эмерика Обамейянга. Также, Оливье Жиру заинтересованы лондонский «Челси» и два турецких клуба – «Фенербахче» и «Бешикташ».

Напомним, в этом сезоне Жиру сыграл в 15 матчах Английской Премьер-лиги, забил 4 мяча. Стоит отметить, что чаще всего французский исполнитель, начинал игру со скамьи запасных. На сегодняшний день Жиру восстанавливается после полученной травмы подколенного сухожилия.

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