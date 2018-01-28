Бензема может пополнить ПСЖ

Карим Бензема

Форвард мадридского «Реала», француз Карим Бензема не против веруться на родину. По сообщениям испанских СМИ, 30-летний нападающий ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен».

Контракт французского форварда со «сливочными» будет действовать до середины 2021 года, но Бензема возмущен своим положением в клубе. Выходя на поле, трибуны «Сантьяго Бернабеу» обрушиваются на него оглушительным свистом.

Данное усиление, безусловно, должно интересовать французский гранд, ввиду возможного ухода из команды Эдинсона Кавани. Уругваец собирается сменить клуб, так как не находит общего языка со своим партнером –Неймаром.

Напомним, Бензема сыграл в 22 матчах этого сезона и отметился 6 голами.