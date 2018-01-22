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Зидан: Мое будущее зависит от игр с ПСЖ

Дата публикации: Вчера, 22:47 | Категория: Новости футбола

Зинедин ЗиданЗинедин Зидан

Главный наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий относительно своих перспектив в «королевском» клубе и провальном поединке против «Леганеса».

                Напомним, накануне, «сливочные» вылетели из розыгрыша Кубка Испании, проиграв в поединках против «Леганеса» по сумме двух встреч (1:2).

                «За этот провал отвечаю я. Я не злой на своих футболистов. Я злой на себя. Нам, но в первую очередь мне, так как я виноват, следует оценить сложившуюся ситуацию. Мне необходимо найти определенные решения для того, чтобы команда вновь заиграла», - заявляет французский специалист.

                Кроме того, Зидан уверен, что его карьера в «Реале» теперь зависит от поединков 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

                «Безусловно, мое будущее здесь будет зависеть от игр с «ПСЖ». Я главный наставник команды и только я должен отвечать за результат.

                Мы будем стараться разрешить все проблемы и выйти из этой ситуации. Следует продолжать работу, для того, чтобы делать команду лучше», - говорит коуч «галактикос».

Отметим, что в этом сезоне «Реал» Мадрид занимает четвертую строчку турнирной таблицы испанского первенства. Разрыв от принципиального соперника «Барселоны» составляет 19 зачетных пунктов.

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