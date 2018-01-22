ПСЖ под угрозой нарушения финансового fair-play
На сегодняшний день, УЕФА не намерена принимать санкции ввиду нарушений финансового fair-play «Пари Сен-Жермен», ввиду осуществленных прошлым летом переходов Килиана Мбаппе и Неймара.
Однако, при этом, французский топ-клуб обязан до 30 июня текущего года выручить за продажу футболистов не меньше 75 000 000 евро.
В случае, если французский клуб сможет заполучить на продаже игроков вышеуказанную сумму, то он сможет избежать наказаний от УЕФА.
Ранее в футбольных изданиях сообщалось, что игроками, продав которых «ПСЖ» избежит штрафных санкций, могут стать Ди Марию, Лукаса Моуру и Хавьера Пасторе.
Напомним, летом прошлого года, парижский клуб заплатил испанской «Барселоне» 222 000 000 евро за Неймара. Выкуп прав на арендованного у «Монако» Килиана Мбаппе будет стоить 180 000 000 евро.
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