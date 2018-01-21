Официально: Обмен Санчес-Мхитарян состоялся

Генрих Мхитарян Алексис Санчес

Эпопея с обменом Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна завершилась. Армянин переехал в Лондон, а чилиец в Манчестер.

Недавно спортивные издания писали о том, что обмен футболистов будет произведен без дополнительных оплат. Мхитарян и Санчес подписали длительные трудовые соглашения.

«Я счастлив, что переговоры завершились успешно и сделка состоялась, в последствии чего теперь я игрок «Арсенала». Я намерен делать для клуба все возможное, а именно – писать историю», - заявляет армянский хавбек.

Алексис Санчес также высказался о своем переходе в стан «красных дъяволов»:

«Я рад стать игроком самого большого клуба в мире. Я пробыл в «Арсенале» три великолепных года. У меня остались исключительно теплая память о команде и фанатах.

Я не мог ответить отказом на возможность выступить на «Олд Траффорд» и поиграть под руководством Жозе Моуринью. Я горжусь тем, что я первый чилиец в составе «красных дъяволов». Намерен доказывать всем футбольным болельщиком, что «Манчестер Юнайтед» не зря меня приобрел», - говорит Санчес.