Официально: Обмен Санчес-Мхитарян состоялся
Эпопея с обменом Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна завершилась. Армянин переехал в Лондон, а чилиец в Манчестер.
Недавно спортивные издания писали о том, что обмен футболистов будет произведен без дополнительных оплат. Мхитарян и Санчес подписали длительные трудовые соглашения.
«Я счастлив, что переговоры завершились успешно и сделка состоялась, в последствии чего теперь я игрок «Арсенала». Я намерен делать для клуба все возможное, а именно – писать историю», - заявляет армянский хавбек.
Алексис Санчес также высказался о своем переходе в стан «красных дъяволов»:
«Я рад стать игроком самого большого клуба в мире. Я пробыл в «Арсенале» три великолепных года. У меня остались исключительно теплая память о команде и фанатах.
Я не мог ответить отказом на возможность выступить на «Олд Траффорд» и поиграть под руководством Жозе Моуринью. Я горжусь тем, что я первый чилиец в составе «красных дъяволов». Намерен доказывать всем футбольным болельщиком, что «Манчестер Юнайтед» не зря меня приобрел», - говорит Санчес.
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