Балотелли может пополнить Ювентус
Британские таблоиды пишут о том, что «Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «Ниццы» Марио Балотелли. В туринский клуб, бывший футболист итальянской сборной может пополнить в качестве свободного агента.
Кроме того, сообщается, что заниматься этим переходом будет известный футбольный агент Мино Райола.
Также известно, что стороны готовы оформить контракт на пять лет, а одиозный 27-летний Балотелли получит теплый прием в «Ювентусе». Форвард рассматривается в качестве сменщика Гонсало Игуаина.
Отметим, что в этом сезоне Балотелли, являясь игроком «Ниццы» показывает хороший уровень результативности – в 23 встречах он забил 18 голов.
Напомним, в французский клуб форвард перешел в качестве свободного агента летом 2016 года.
Похожие новости:
Широко известный в футбольном мире агент М. Райола, занимающийся делами итальянского аттаканте «Ниццы» М. Балотелли, сообщил об интересе...
Официальный представитель М. Балотелли отчаянно старается пристроить своего клиента в итальянской Серии А – возможность подписания Марио...
Экстраординарный итальянский форвард очень близок к тому, чтобы стать игроком «Кьево». Ю. Клопп по всей видимости, не рассчитывает на...
Спортдир турецкого «Бешикташа» Э. Торуногуллари сообщил, что этим летом клуб желает выкупить контракт М. Гомеса, отдав предпочтение этому...
Известный футбольный агент Мино Райола может неплохо заработать, убедив Поля Погба заключить новый контракт с туринским «Ювентусом». То,...