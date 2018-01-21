Балотелли может пополнить Ювентус

Марио Балотелли

Британские таблоиды пишут о том, что «Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «Ниццы» Марио Балотелли. В туринский клуб, бывший футболист итальянской сборной может пополнить в качестве свободного агента.

Кроме того, сообщается, что заниматься этим переходом будет известный футбольный агент Мино Райола.

Также известно, что стороны готовы оформить контракт на пять лет, а одиозный 27-летний Балотелли получит теплый прием в «Ювентусе». Форвард рассматривается в качестве сменщика Гонсало Игуаина.

Отметим, что в этом сезоне Балотелли, являясь игроком «Ниццы» показывает хороший уровень результативности – в 23 встречах он забил 18 голов.

Напомним, в французский клуб форвард перешел в качестве свободного агента летом 2016 года.