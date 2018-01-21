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Гаттузо: Возглавлять Милан – большая ответственность

Дата публикации: Сегодня, 00:23 | Категория: Новости футбола

Дженнаро ГаттузоДженнаро Гаттузо

Главный коуч «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал свое будущее в итальянском клубе.

                          «Я обязан делать то, что в моих силах. Я должен завоевывать победу во всех играх. Я не хочу думать о том – оставаться здесь или нет. Необходимо, чтобы «Милан» беспокоился обо мне лишь в качестве последней проблемы. Здесь я дома, но возглавлять «Милан» - большая ответственность.

                          Я знаю то, что ряд футболистов моей команды способны на большее. С каждым днем я узнаю их больше и вижу их преимущества и недостатки. Не стоит обновлять состав без имеющихся причин. Я намерен работать с текущим составом.

                          Сперва мне казалось, что достаточно молодой тренерский штаб сможет давать определенным футболистам ряд излишеств, но я удивился, насколько они являются профессионалами. Хочу отметить, что в команде на уровне психологи произошел ряд изменений. Но нам не стоит забывать о проблемах и трудностях, с которыми мы сталкивались ранее», - говорит Гаттузо.

Напомним, многолетний лидер «Милана» Дженнаро Гаттузо, возглавил эту команду в конце ноября прошлого года, сменив уволенного Винченцо Монтеллу.

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