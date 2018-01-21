Гаттузо: Возглавлять Милан – большая ответственность
Главный коуч «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал свое будущее в итальянском клубе.
«Я обязан делать то, что в моих силах. Я должен завоевывать победу во всех играх. Я не хочу думать о том – оставаться здесь или нет. Необходимо, чтобы «Милан» беспокоился обо мне лишь в качестве последней проблемы. Здесь я дома, но возглавлять «Милан» - большая ответственность.
Я знаю то, что ряд футболистов моей команды способны на большее. С каждым днем я узнаю их больше и вижу их преимущества и недостатки. Не стоит обновлять состав без имеющихся причин. Я намерен работать с текущим составом.
Сперва мне казалось, что достаточно молодой тренерский штаб сможет давать определенным футболистам ряд излишеств, но я удивился, насколько они являются профессионалами. Хочу отметить, что в команде на уровне психологи произошел ряд изменений. Но нам не стоит забывать о проблемах и трудностях, с которыми мы сталкивались ранее», - говорит Гаттузо.
Напомним, многолетний лидер «Милана» Дженнаро Гаттузо, возглавил эту команду в конце ноября прошлого года, сменив уволенного Винченцо Монтеллу.
Похожие новости:
Дженнаро Гаттузо Недавно назначенный главный наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо опроверг слухи о том, что он покинет свой пост. Ранее в...
Дженнаро Гаттузо Главный коуч «Милана» Дженнаро Гаттузо обеспокоен ситуацей, которая сложилась вокруг вратаря команды Джанлуиджи...
Винченцо Монтелла У руководства итальянского «Милана» лопнуло терпение в ожидании положительных результатов команды, из-за чего теперь...
Дженнаро Гаттузо Главный наставник «Милана» Винченцо Монтелла находится под мощным давлением болельщиков команды. В местных футбольных...
Новым местом работы для легендарного экс-футболиста итальянского «Милана» станет клуб «ОФИ», который представляет греческую Суперлигу. Как сообщает...