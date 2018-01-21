  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

ПСЖ установил цену на Лукаса Моуру

Дата публикации: Сегодня, 00:21 | Категория: Новости футбола

Лукас МоураЛукас Моура

Боссы «ПСЖ» готовы расстаться с бразильским хавбеком Лукасом Моурой не менее чем за 40 000 000 евро. Именно столько, по сообщениям французских изданий хочет клуб из Парижа за 25-летнего игрока.

                          Футбольные эксперты считают, что цена на Моуру сильно завышена, отмечая, что он стоит, как минимум на 10 000 000 евро меньше.

                          Напомним, главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери считает, что Моура должен уйти из команды.

 Сам футболист готов к тому, чтобы покинуть клуб:

 «Я считаю, что шансов, на то, чтобы остаться здесь у меня нет. На сегодняшний день у меня есть достаточное количество предложений от других клубов, но пока я не буду их упоминать. Мне очень нравится Английская Премьер-лига. Я считаю этот чемпионат одним из лучших в мире. Я хочу продолжать играть в европейском клубе, в которых вижу перед собой множество целей», - подчеркивает бразильский хавбек.

Нравится
Похожие новости:
  • Эмери: ПСЖ много лет шел к тому, чтобы побеждать лучших
    Эмери: ПСЖ много лет шел к тому, чтобы побеждать лучших
    Унаи Эмери Главный наставник «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери оценил свое будущее в парижском клубе, ответив, связано ли оно с грядущими...
  • Лукас Моура может перейти в Интер в обмен на Перишича
    Лукас Моура может перейти в Интер в обмен на Перишича
    Бразильский хавбек «Пари Сен-Жермен» — 24-летний Л. Моура — может попробовать свои силы в Серии А, о чём утверждают местные...
  • МЮ хочет приобрести у ПСЖ Лукаса Моуру
    МЮ хочет приобрести у ПСЖ Лукаса Моуру
    Бразильский вингер «ПСЖ» сумел заинтересовать руководство «МЮ» своими убедительными выступлениями в сезоне 2016/2017. По...
  • Обамейянг: хочу прогрессировать, поэтому должен покинуть Боруссию
    Обамейянг: хочу прогрессировать, поэтому должен покинуть Боруссию
    Габонский центрфорвард «Боруссии» (Дортмунд) П.-Э. Обамейянг признался, что задумывается о том, чтобы сменить клуб. Африканец беспокоится...
  • Лукас Моура хочет в Арсенал?
    Лукас Моура хочет в Арсенал?
    По информации итальянского ресурса «ItaSportPress», Моура желает распрощаться с «ПСЖ». Источник гласит, что бразильского...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close