ПСЖ установил цену на Лукаса Моуру

Лукас Моура

Боссы «ПСЖ» готовы расстаться с бразильским хавбеком Лукасом Моурой не менее чем за 40 000 000 евро. Именно столько, по сообщениям французских изданий хочет клуб из Парижа за 25-летнего игрока.

Футбольные эксперты считают, что цена на Моуру сильно завышена, отмечая, что он стоит, как минимум на 10 000 000 евро меньше.

Напомним, главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери считает, что Моура должен уйти из команды.

Сам футболист готов к тому, чтобы покинуть клуб:

«Я считаю, что шансов, на то, чтобы остаться здесь у меня нет. На сегодняшний день у меня есть достаточное количество предложений от других клубов, но пока я не буду их упоминать. Мне очень нравится Английская Премьер-лига. Я считаю этот чемпионат одним из лучших в мире. Я хочу продолжать играть в европейском клубе, в которых вижу перед собой множество целей», - подчеркивает бразильский хавбек.