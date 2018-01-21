ПСЖ установил цену на Лукаса Моуру
Боссы «ПСЖ» готовы расстаться с бразильским хавбеком Лукасом Моурой не менее чем за 40 000 000 евро. Именно столько, по сообщениям французских изданий хочет клуб из Парижа за 25-летнего игрока.
Футбольные эксперты считают, что цена на Моуру сильно завышена, отмечая, что он стоит, как минимум на 10 000 000 евро меньше.
Напомним, главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери считает, что Моура должен уйти из команды.
Сам футболист готов к тому, чтобы покинуть клуб:
«Я считаю, что шансов, на то, чтобы остаться здесь у меня нет. На сегодняшний день у меня есть достаточное количество предложений от других клубов, но пока я не буду их упоминать. Мне очень нравится Английская Премьер-лига. Я считаю этот чемпионат одним из лучших в мире. Я хочу продолжать играть в европейском клубе, в которых вижу перед собой множество целей», - подчеркивает бразильский хавбек.
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