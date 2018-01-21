Гвардиола: Купив Санчеса, мы бы дестабилизировали команду
Главный коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий, почему клуб отказался от приобретения нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.
«Если бы мы купили Санчеса, то это способствовало дестабилизации команды. Мы намерены обеспечивать стабильную заработную плату для футболистов, так как это очень важно. Я ни разу не прибегал к давлению на руководство клуба, если оно считает, что трансфер будет достаточно дорогим. Я сразу подстраиваюсь под клуб и ищу новые варианты усиления состава. Главное – обеспечение стабильности.
«Манчестер Сити» потратил огромное количество финансовых средств, сложно это отрицать. Но будучи у руля «Барселоны» и «Баварии», я не просил у руководства любой ценой подписать того или иного футболиста. Но ближайшим летом мы готовим не менее четырех приобретений», - заявил испанский специалист.
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