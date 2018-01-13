Арсенал хочет продлить контракт с Озилом
Дата публикации: Вчера, 22:27 | Категория: Новости футбола
Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил может остаться в команде, несмотря на то, что летом у немецкого футболиста летом истекает соглашение с клубом. Об этом пишут британские издания.
Отметим, что в футбольной прессе регулярно появляется информация о том, что Озил может сменить клубную прописку. Однако, руководство «канониров» считает, что удержать Месута в команде все же удастся.
Кроме того, лондонский клуб не собирается отпускать Джека Уилшира, но с Алексисом Санчесом скорее всего команда Арсена Венгера распрощается.
Похожие новости:
Озил готов пополнить Барселону
Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил, имеющий соглашение с «канонирами» до конца текущего сезона, намерен покинуть клуб....
Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил, имеющий соглашение с «канонирами» до конца текущего сезона, намерен покинуть клуб....
Озил близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
Месут Озил «Мерсисайдцы» зимой намерены заполучить звездного полузащитника лондонского «Арсенала» - Месута Озила....
Месут Озил «Мерсисайдцы» зимой намерены заполучить звездного полузащитника лондонского «Арсенала» - Месута Озила....
Моуринью понадобился Месут Озил
М. Озил, один из нынешних лидеров «Арсенала» (Лондон), может летом перебраться в ряды конкурента Канониров в Премьер-лиге. По...
М. Озил, один из нынешних лидеров «Арсенала» (Лондон), может летом перебраться в ряды конкурента Канониров в Премьер-лиге. По...
Озил может воссоединиться с Моуринью в Ман Юнайтед
Несмотря на ряд громких приобретений Манкунианцев этим летом, управление и тренеры команды считают, что игра и результаты «МЮ» ещё далеки...
Несмотря на ряд громких приобретений Манкунианцев этим летом, управление и тренеры команды считают, что игра и результаты «МЮ» ещё далеки...
Озил: «Уважаю Баварию, но мы не будем прятать голову в песок»
Месут Озил, защищающий цвета лондонского «Арсенала», готовится к грядущему матчу Лиги Чемпионов против мюнхенской «Баварии». ...
Месут Озил, защищающий цвета лондонского «Арсенала», готовится к грядущему матчу Лиги Чемпионов против мюнхенской «Баварии». ...