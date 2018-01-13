Арсенал хочет продлить контракт с Озилом

Месут Озил

Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил может остаться в команде, несмотря на то, что летом у немецкого футболиста летом истекает соглашение с клубом. Об этом пишут британские издания.

Отметим, что в футбольной прессе регулярно появляется информация о том, что Озил может сменить клубную прописку. Однако, руководство «канониров» считает, что удержать Месута в команде все же удастся.

Кроме того, лондонский клуб не собирается отпускать Джека Уилшира, но с Алексисом Санчесом скорее всего команда Арсена Венгера распрощается.