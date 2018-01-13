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Окслейд-Чемберлен: Уход Коутиньо не повлияет на команду

Дата публикации: Вчера, 22:25 | Категория: Новости футбола

Алекс Окслейд-ЧемберленАлекс Окслейд-Чемберлен

Хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен дал оценку ухода из команды лидера команды Филиппе Коутиньо в «Барселону».

                Напомним, что этот переход обошелся «блаугранос» в 160 000 000 евро. Трудовое соглашение с футболистом заключено на 5,5 лет. Сумма отступных составляет 400 000 000 евро.

                «Я не придаю важного значения уходу Коутиньо. Все игроки «Ливерпуля» понимают, почему он ушел в «Барселону». Из этого не стоит делать трагедию. Этот трансфер – обычное дело для футбола.

                Даже когда Филиппе не было в составе команды, наша команда продолжала играть на отличном уровне. У нас есть ряд других исполнителей, которые способны забивать важные мячи – Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохаммед Салах. Уход Коутиньо не повлияет на команду.

                Когда «Ливерпуль» покидает какой-либо высококлассный игрок, то он в любом случае будет заменен на другого топ-футболиста. Я желаю Филиппе всего наилучшего, но сегодня все мои мысли сконцентрированы 

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