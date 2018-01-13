Ван Перси может пополнить Фейеноорд
Голландский форвард Робин ван Перси, который на сегодняшний день играет за «Фенербахче», в ближайшее время может вернуться на родину.
По информации нидерландских изданий, «Фейеноорд» лично уже договорился с 34-летним нападающим. Теперь представители клуба из Роттердама должны договориться с турецким клубом.
«Несмотря на то, что процесс идет не быстро, мы движемся дальше», - комментирует переговоры пресс-секретарь «Фейеноорда».
Сообщается, что в ближайшее время ван Перси пройдет медицинский осмотр в Роттердаме и уже на следующей неделе пополнит команду Джованни ван Бронкхорста.
Напомним, 34-летний ван Перси известен футбольным болельщикам по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Фейеноорд», в котором он начинал свою карьеру.
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