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Ван Перси может пополнить Фейеноорд

Дата публикации: Вчера, 22:23 | Категория: Новости футбола

Робин ван ПерсиРобин ван Перси

Голландский форвард Робин ван Перси, который на сегодняшний день играет за «Фенербахче», в ближайшее время может вернуться на родину.

                По информации нидерландских изданий, «Фейеноорд» лично уже договорился с 34-летним нападающим. Теперь представители клуба из Роттердама должны договориться с турецким клубом.

                «Несмотря на то, что процесс идет не быстро, мы движемся дальше», - комментирует переговоры пресс-секретарь «Фейеноорда».

                Сообщается, что в ближайшее время ван Перси пройдет медицинский осмотр в Роттердаме и уже на следующей неделе пополнит команду Джованни ван Бронкхорста.

Напомним, 34-летний ван Перси известен футбольным болельщикам по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Фейеноорд», в котором он начинал свою карьеру.

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