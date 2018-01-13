Эмери: Кто-то хочет дестабилизировать обстановку в команде
Дата публикации: Вчера, 22:21 | Категория: Новости футбола
Главный коуч «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери прокомментировал имеющуюся информацию в СМИ о переходе форварда своей команды Неймара в мадридский «Реал».
«Сегодня команда сильна и сконцентрирована на будущих играх, включая с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы имеем хороший опыт для борьбы против этого гранда.
Просто кто-то хочет дестабилизировать обстановку в команде. Многие ведущие издания писали о том, что Неймар близок к переходу в «Реал». Нас это не волнует. Мы защищаемся от подобного рода провокаций», - заявил наставник «ПСЖ».
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