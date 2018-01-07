Рибери: У меня еще полгода контракта

Франк Рибери

Соглашение Франка Рибери с «Баварией» Мюнхен завершится в конце этого сезона, но французский хавбек не переживает о своем будущем.

«Я считаю себя профессионалом и всегда фокусируюсь на своей работе. У меня еще полгода по контракту. Есть множество вариантов.

Я полностью доволен своим положением в команде. Я демонстрирую хорошую игру. Это важно для команды, а не лишь для меня», - говорит 34-летний полузащитникю

Напомним ранее в СМИ появилась информация о том, что Председатель правления немецкого топ-клуба Карл-Хайнц Румменигге планирует лично обсудить с Франком Рибери и Арьеном Роббеном вопрос их будущего.