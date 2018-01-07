Рибери: У меня еще полгода контракта
Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола
Соглашение Франка Рибери с «Баварией» Мюнхен завершится в конце этого сезона, но французский хавбек не переживает о своем будущем.
«Я считаю себя профессионалом и всегда фокусируюсь на своей работе. У меня еще полгода по контракту. Есть множество вариантов.
Я полностью доволен своим положением в команде. Я демонстрирую хорошую игру. Это важно для команды, а не лишь для меня», - говорит 34-летний полузащитникю
Напомним ранее в СМИ появилась информация о том, что Председатель правления немецкого топ-клуба Карл-Хайнц Румменигге планирует лично обсудить с Франком Рибери и Арьеном Роббеном вопрос их будущего.
Похожие новости:
Рибери: не готов пожертвовать Баварией ради Китая
Звездный француз рассказал, что у него на руках есть заманчивое предложение из Поднебесной, однако он его отвергнет в том случае, если...
Звездный француз рассказал, что у него на руках есть заманчивое предложение из Поднебесной, однако он его отвергнет в том случае, если...
Рибери: «Мог оказаться в «Реале», но я нужен был «Баварии»
Франк Рибери выступающий за "Баварию" рассказал общественности, что в свое время мог оказаться в мадридском "Реале", и почему в итоге он остался в...
Франк Рибери выступающий за "Баварию" рассказал общественности, что в свое время мог оказаться в мадридском "Реале", и почему в итоге он остался в...
Рибери «Игрок года во Франции»
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери по версии «France Football» бил признан лучшим игроком года...
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери по версии «France Football» бил признан лучшим игроком года...
Золотой мяч: Месси, Роналду или Рибери
Вчера ФИФА опубликовала шорт-лист претендентов на получение Золотого мяча-2013. В него, как и ожидалось вошли: представитель мадридского...
Вчера ФИФА опубликовала шорт-лист претендентов на получение Золотого мяча-2013. В него, как и ожидалось вошли: представитель мадридского...
Франк Рибери: «Однажды я мог оказаться в Реале или Барселоне, но рад, что о ...
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери поведал, что было время, когда Зинедин Зидан долго уговаривал его на переезд в Испанию. ...
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери поведал, что было время, когда Зинедин Зидан долго уговаривал его на переезд в Испанию. ...