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Арсенал хочет купить вингера Бордо

Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола

МалкомМалком

«Арсенал» активно интересуется вингером французского «Бордо» Малкомом. «Канониры» видят в 20-летнем бразильском исполнителе замену Алексису Санчесу, который в ближайшее время может перейти в «Манчестер Сити».

                По информации британских изданий, делегаты «Арсенала» уже установили контакты с агентом молодого футболиста, а сам Малком активно занялся изучением английского языка, так как не намерен надолго оставаться во Франции.

                Отметим, что Малком также входит в шорт-листы «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» уже успели отправить свое предложение в 40 000 000 фунтов стерлингов за вингера. Однако, эта сумма не удовлетворила боссов «жирондинцев».

                В текущем сезоне Малком сыграл в 18 матчах Лиги 1, отметился 7 голами и 4 голевыми передачами.

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