Арсенал хочет купить вингера Бордо

Малком

«Арсенал» активно интересуется вингером французского «Бордо» Малкомом. «Канониры» видят в 20-летнем бразильском исполнителе замену Алексису Санчесу, который в ближайшее время может перейти в «Манчестер Сити».

По информации британских изданий, делегаты «Арсенала» уже установили контакты с агентом молодого футболиста, а сам Малком активно занялся изучением английского языка, так как не намерен надолго оставаться во Франции.

Отметим, что Малком также входит в шорт-листы «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» уже успели отправить свое предложение в 40 000 000 фунтов стерлингов за вингера. Однако, эта сумма не удовлетворила боссов «жирондинцев».

В текущем сезоне Малком сыграл в 18 матчах Лиги 1, отметился 7 голами и 4 голевыми передачами.