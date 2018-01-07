Кейн: Сегодня я всем доволен

Гарри Кейн

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о планах на будущее.

«Я считаю, что нужно становиться лучше, демонстрировать прогресс, так как мы ставим перед собой цели выигрывать титулы. Пока «Тоттенхэм» борется за них – я буду доволен всем. К тому же, мы были способны завоевать чемпионство в последние два сезона.

В этом сезоне мы ставим цель выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии. Безусловно, в ЛЧ у нас много конкурентов, но в Кубке мы входим в группу фаворитов. Что касается чемпионата, то было бы неплохо завершить его в четверке, так как на победу в нем уже не так много шансов.

«Тоттенхэм» способен бороться за выигрыш в двух турнирах, учитывая, что он имеет глубокий состав», - считает нападающий «шпор».