Луи ван Гал: МЮ очень плохо поступил со мной
Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал вспомнил о том, как уходил из английского клуба в 2016 году.
«Я считаю, что руководство «МЮ» обошлось со мной ужасно и предательски. После того, как я ушел из этой команды у меня было много предложений. Тогда на меня выходила и сборная Бельгии, которая хотела, чтобы я ее возглавил. Но на протяжении целого года я не имел права тренировать другую команду из-за условий трудового соглашения с «Манчестер Юнайтед».
Так, я не смог встать у руля бельгийской сборной, учитывая, что мне было интересно это предложение. Тогда я очень расстроился, что упустил такую возможность. Тогда я задумывался над тем, как отомстить «Юнайтед» и заставить их платить мне компенсацию», - говорит нидерландский специалист.
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