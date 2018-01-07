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Вальверде: Коутиньо даст нам многое

Дата публикации: Сегодня, 01:33 | Категория: Новости футбола

Эрнесто ВальвердеЭрнесто Вальверде

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал нынешнюю игру команды и пополнение команды бразильским хавбеком Филиппе Коутиньо.

                «Мы удовлетворены, как для нас складывается ситуация в Примере. Но такая команда, как «Барселона» обязана постоянно побеждать.

Что касается Коутиньо, то он способен дать многое нашему клубу. Он умеет забивать, отдавать голевые передачи, оттягиваться в оборону. Это траснфер важен для «Барселоны». Мы уверены, что Филиппе быстро пройдет период адаптации, так как качественные игроки могут быстро освоиться в новом клубе», - выразил надежду коуч «сине-гранатовых».

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