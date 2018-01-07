Топ-5 трансферов Барселоны: От Ибрагимовича до Коутиньо
Испанский гранд побил рекорд по трансферной сумме выложив за переход бразильского хава Филиппе Коутиньо 160 000 000 евро. «Барселона» за последние несколько лет делала не менее 5 крупных покупок. Вспомним, какие трансферы принесли пользу команде, а какие провалились.
5. Златан Ибрагимович
Летом 2009 года «Барселона» заплатила «Интеру» за переход шведского форварда 69 500 000 евро. Инвестиция оказалась не самой удачной. Златан провел в Каталонии лишь один сезон, в течении которого забил 22 мяча в 46 матчах. Затем последовала аренда в «Милан» с последующим трансфером в итальянский клуб. Вернуть «Барселоне» удалось лишь 30 000 000 евро.
4. Луис Суарес
Уругвайский форвард проложил дорогу из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2014 году. Тогда «сине-гранатовые» заплатили немалые деньги – 82 000 000 евро, но он остается одним из лидеров каталонцев по сей день. Это характеризует эффективность данной инвестиции. Сам уругваец тоже может быть доволен – за время, которое он находится в клубе он успел выиграть почти все возможные трофеи.
3. Неймар
Форвард пополнил «блаугранос» в 2013 году. Сумма сделки с «Сантосом» составила около 57 000 000 евро. Бразилец пришелся ко двору в каталонском клубе, а тройка Месси-Луис Суарес-Неймар, наводила ужас на оборонительные порядки соперников. Так, в течение трех сезонов к ряду, ударное трио «Барсы» забивало более ста мячей. Но летом этого года футбольная сказка завершилась и Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» за немыслимые 222 000 000 евро.
2. Усман Дембеле
Часть вырученных денег за Неймара, каталонцы потратили именно на французского форварда. Сумма сделки с дортмундской «Боруссией» составила 145 000 000 евро. Дембеле успел сыграть в двух матчах, после чего получил разрыв бедренного сухожилия и выбыл из строя на долгий срок. Однако совсем недавно он уже вернулся в строй.
1. Филиппе Коутиньо
За переход бразильского хавбека «сине-гранатовые» заплатили 160 000 000 евро. Эта сделка могла состояться еще летом, но тогда стороны так и не пришли к согласию. Сам Коутиньо все это время заявлял о желании перейти в «Барселону». Очень интересно, как сложится его карьера в каталонском клубе.
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