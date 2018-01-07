Топ-5 трансферов Барселоны: От Ибрагимовича до Коутиньо

Филиппе Коутиньо

Испанский гранд побил рекорд по трансферной сумме выложив за переход бразильского хава Филиппе Коутиньо 160 000 000 евро. «Барселона» за последние несколько лет делала не менее 5 крупных покупок. Вспомним, какие трансферы принесли пользу команде, а какие провалились.

5. Златан Ибрагимович

Летом 2009 года «Барселона» заплатила «Интеру» за переход шведского форварда 69 500 000 евро. Инвестиция оказалась не самой удачной. Златан провел в Каталонии лишь один сезон, в течении которого забил 22 мяча в 46 матчах. Затем последовала аренда в «Милан» с последующим трансфером в итальянский клуб. Вернуть «Барселоне» удалось лишь 30 000 000 евро.

4. Луис Суарес

Уругвайский форвард проложил дорогу из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2014 году. Тогда «сине-гранатовые» заплатили немалые деньги – 82 000 000 евро, но он остается одним из лидеров каталонцев по сей день. Это характеризует эффективность данной инвестиции. Сам уругваец тоже может быть доволен – за время, которое он находится в клубе он успел выиграть почти все возможные трофеи.

3. Неймар

Форвард пополнил «блаугранос» в 2013 году. Сумма сделки с «Сантосом» составила около 57 000 000 евро. Бразилец пришелся ко двору в каталонском клубе, а тройка Месси-Луис Суарес-Неймар, наводила ужас на оборонительные порядки соперников. Так, в течение трех сезонов к ряду, ударное трио «Барсы» забивало более ста мячей. Но летом этого года футбольная сказка завершилась и Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» за немыслимые 222 000 000 евро.

2. Усман Дембеле

Часть вырученных денег за Неймара, каталонцы потратили именно на французского форварда. Сумма сделки с дортмундской «Боруссией» составила 145 000 000 евро. Дембеле успел сыграть в двух матчах, после чего получил разрыв бедренного сухожилия и выбыл из строя на долгий срок. Однако совсем недавно он уже вернулся в строй.

1. Филиппе Коутиньо

За переход бразильского хавбека «сине-гранатовые» заплатили 160 000 000 евро. Эта сделка могла состояться еще летом, но тогда стороны так и не пришли к согласию. Сам Коутиньо все это время заявлял о желании перейти в «Барселону». Очень интересно, как сложится его карьера в каталонском клубе.