Эмери: ПСЖ много лет шел к тому, чтобы побеждать лучших

Унаи Эмери

Главный наставник «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери оценил свое будущее в парижском клубе, ответив, связано ли оно с грядущими выступлениями команды в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов – большой вызов для меня. С нетерпением жду игры против «Реала». Этот поединок мог стать и финальным. «Пари Сен-Жермен» много лет шел к тому, чтобы побеждать лучшие команды, одной из которой сегодня является мадридский «Реал».

Я живу сегодняшним днем, не думая о будущем. На данный момент мне никто не говорил о том, что если мы не пройдем дальше 1/8 финала Лиги чемпионов, то я покину клуб. Сейчас я всем доволен. Работаю с полной отдачей, будто я всю жизнь буду тренировать эту команду, но в то же время я осознаю, что могу уйти хоть завтра.

Сегодня наш клуб способен противостоять другим грандам, нас стали больше уважать не только в Европе, но и в мире», - говорит Эмери.