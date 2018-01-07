Почеттино: Клубам тяжело удержать в своем составе лидеров

Маурисио Почеттино

Главный коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию, которая складывается на рынке трансферов после перехода Филиппе Коутиньо в «Барселону» из «Ливерпуля» за 160 000 000 евро.

«Трансфер Коутиньо – яркий пример, что футбол – бизнес. Клубам тяжело удержать в своем составе лидеров.

«Ливерпуль» - один из лучших клубов в мире, но, когда такие исполнители, как Коутиньо намерены покинуть команду – ничего не поделаешь. Уже было много таких примеров - мы видели аналогичное с Роналду в «МЮ», с Фигу в «Барселоне», Зиданом в «Ювентусе».

Чрезвычайно важно работать со своими футболистами, стараться ставить такие цели, создавать такой проект, чтобы каждый игрок чувствовал себя комфортно. Но, когда есть определенный клуб, который платит хорошие деньги, как «Барселона» за Коутиньо – это невозможно остановить.