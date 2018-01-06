Хайнкес исключает трансфер Видаля в Челси
Главный наставник «Баварии» Юпп Хайнкес опроверг возможный переход чилийского полузащитника команды Артуро Видаля в лондонский «Челси».
«Мы не имели никаких контактов с «Челси» по поводу Видаля. Мы не собираемся продавать ни Видаля и какого-либо другого футболиста в это зимнее окно трансферов», - заявил немецкий специалист.
Напомним, ранее главный коуч «Челси» Антонио Конте намекнул, что желает видеть в своей команде Видаля, с которым итальянский специалист знаком еще со времен работы в туринском «Ювентусе». Конте отзывался о Видале, как об одном из лучших исполнителей в мире на своей позиции.
Отметим, что трудовое соглашение 30-летнего чилийца с мюнхенским клубом истечет через 1,5 года. В этом сезоне Видаль сыграл 23 матча, отметился 5 голами и отдал 2 голевых паса.
Похожие новости:
Южноамериканский хавбек «Баварии» (Мюнхен) А. Видаль следующим летом, похоже, окажется в стане Аристократов. Трансферная сумма может...
Чилийский полузащитник в скором времени может вновь сменить клуб, и на этот раз его ждут на Туманном Альбионе. Как сообщает Goal.com, новый тренер...
Чилийский опорник близок к тому, чтобы распрощаться с «Баварией» всего через год после подписания контракта. По информации...
Новички блаугранас дождались возможности выступать в составе своей команды. «Барса» оформила переходы турецкого атакующего...
26-летний хавбек «Ювентуса» Артуро Видаль может продолжить свою профессиональную карьеру в Испании. По сообщению испанской прессы,...