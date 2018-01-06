  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Хайнкес исключает трансфер Видаля в Челси

Дата публикации: Вчера, 22:54 | Категория: Новости футбола

Артуро ВидальАртуро Видаль

Главный наставник «Баварии» Юпп Хайнкес опроверг возможный переход чилийского полузащитника команды Артуро Видаля в лондонский «Челси».

                «Мы не имели никаких контактов с «Челси» по поводу Видаля. Мы не собираемся продавать ни Видаля и какого-либо другого футболиста в это зимнее окно трансферов», - заявил немецкий специалист.

                Напомним, ранее главный коуч «Челси» Антонио Конте намекнул, что желает видеть в своей команде Видаля, с которым итальянский специалист знаком еще со времен работы в туринском «Ювентусе». Конте отзывался о Видале, как об одном из лучших исполнителей в мире на своей позиции.

Отметим, что трудовое соглашение 30-летнего чилийца с мюнхенским клубом истечет через 1,5 года. В этом сезоне Видаль сыграл 23 матча, отметился 5 голами и отдал 2 голевых паса.

Нравится
Похожие новости:
  • Видаль летом может перейти в Челси
    Видаль летом может перейти в Челси
    Южноамериканский хавбек «Баварии» (Мюнхен) А. Видаль следующим летом, похоже, окажется в стане Аристократов. Трансферная сумма может...
  • Конте намерен пригласить в Челси Видаля
    Конте намерен пригласить в Челси Видаля
    Чилийский полузащитник в скором времени может вновь сменить клуб, и на этот раз его ждут на Туманном Альбионе. Как сообщает Goal.com, новый тренер...
  • Видаль может вернуться в Ювентус или перебраться в Атлетико
    Видаль может вернуться в Ювентус или перебраться в Атлетико
    Чилийский опорник близок к тому, чтобы распрощаться с «Баварией» всего через год после подписания контракта. По информации...
  • Барселона зарегистрировала Турана и Видаля
    Барселона зарегистрировала Турана и Видаля
    Новички блаугранас дождались возможности выступать в составе своей команды. «Барса» оформила переходы турецкого атакующего...
  • Видаль может продолжить карьеру в «Барселоне»
    Видаль может продолжить карьеру в «Барселоне»
    26-летний хавбек «Ювентуса» Артуро Видаль может продолжить свою профессиональную карьеру в Испании. По сообщению испанской прессы,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close