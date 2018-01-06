Хайнкес исключает трансфер Видаля в Челси

Артуро Видаль

Главный наставник «Баварии» Юпп Хайнкес опроверг возможный переход чилийского полузащитника команды Артуро Видаля в лондонский «Челси».

«Мы не имели никаких контактов с «Челси» по поводу Видаля. Мы не собираемся продавать ни Видаля и какого-либо другого футболиста в это зимнее окно трансферов», - заявил немецкий специалист.

Напомним, ранее главный коуч «Челси» Антонио Конте намекнул, что желает видеть в своей команде Видаля, с которым итальянский специалист знаком еще со времен работы в туринском «Ювентусе». Конте отзывался о Видале, как об одном из лучших исполнителей в мире на своей позиции.

Отметим, что трудовое соглашение 30-летнего чилийца с мюнхенским клубом истечет через 1,5 года. В этом сезоне Видаль сыграл 23 матча, отметился 5 голами и отдал 2 голевых паса.