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Хави: Бавария – один из фаворитов Лиги чемпионов

Дата публикации: Вчера, 22:51 | Категория: Новости футбола

ХавиХави

Бывший известный полузащитник «Барселоны» Хави рассказал о шансах «Баварии» Мюнхен на успех в Лиге чемпионов. Испанец, выступающий в Катаре, где мюнхенский клуб проводит зимний подготовительный сбор, отмечает, что особую роль в их успехе может сыграть Юпп Хайнкес.

                «Когда команду возглавил Хайнкес игра «Баварии» значительно улучшилась. Все хорошо знают его, как и он знает команду и особенности каждого футболиста. Бавария – один из фаворитов Лиги чемпионов в этом году», - считает Хави.

                Также 37-летний хавбек отмечает, что и его бывшая команда «Барселона», также будет бороться за победу в самом престижном турнире Европы. Кроме того, он отметил голкипера «сине-гранатовых» Марка-Андре тер Штегена.

 «У «Барселоны» имеет все шансы завоевать победу в Лиге чемпионов. Хочу выделить тер Штегена, который является одним из лучших вратарей в мире. Он хороший парень, профессионал, играющий на высочайшем уровне. Увидев его впервые в «Барселоне», я удивился, как он быстро адаптировался к местному футболу. Это очень хороший вратарь, который играет на одном уровне с Мануэлем Нойером», - говорит Хави.

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