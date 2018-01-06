Официально: Коутиньо – игрок Барселоны

Филиппе Коутиньо

Официальный сайт «Ливерпуля» опубликовал информацию о том, что полузащитник «мерсисайдцев» Филиппе Коутиньо переходит в испанскую «Барселону».

В британских изданиях сообщается, что сумма, которую каталонцы заплатили за бразильского хавбека составляет 160 000 000 евро. Также известно, что «сине-гранатовые» заплатят сперва 118 000 000 евро, а 42 000 000 – будут отданы в виде бонусов.

Отметим, что и «Барселона» тоже официально подтвердила трансфер Коутиньо. Трудовое соглашение с полузащитником будет оформлено сроком на 5,5 лет. Сумма отступных, которая прописана в соглашении составляет рекордные 400 000 000 евро.

Добавим, что новичок «сине-гранатовых» помог клубу, который его воспитал. «Васко да Гама» сможет пополнить свой бюджет довольно приличной суммой. «Барселоне» следует перевести 2,5% от суммы трансфера на счет клуба из Рио-де-Жанейро. Таким образом, бразильский клуб рассчитывает заработать около 4 000 000 евро.