Официально: Коутиньо – игрок Барселоны
Официальный сайт «Ливерпуля» опубликовал информацию о том, что полузащитник «мерсисайдцев» Филиппе Коутиньо переходит в испанскую «Барселону».
В британских изданиях сообщается, что сумма, которую каталонцы заплатили за бразильского хавбека составляет 160 000 000 евро. Также известно, что «сине-гранатовые» заплатят сперва 118 000 000 евро, а 42 000 000 – будут отданы в виде бонусов.
Отметим, что и «Барселона» тоже официально подтвердила трансфер Коутиньо. Трудовое соглашение с полузащитником будет оформлено сроком на 5,5 лет. Сумма отступных, которая прописана в соглашении составляет рекордные 400 000 000 евро.
Добавим, что новичок «сине-гранатовых» помог клубу, который его воспитал. «Васко да Гама» сможет пополнить свой бюджет довольно приличной суммой. «Барселоне» следует перевести 2,5% от суммы трансфера на счет клуба из Рио-де-Жанейро. Таким образом, бразильский клуб рассчитывает заработать около 4 000 000 евро.
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