Жозе Моуринью не намерен покидать МЮ

Жозе Моуринью

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не собирается уходить из клуба. Ранее английские издания сообщали о том, что боссы «красных дъяволов» провели переговоры с португальским специалистом о новом соглашении о сотрудничестве.

«Я намерен оставаться здесь, пока руководство клуба удовлетворены моей работой. Моя цель – добиться прогресса и довести клуб туда, где ему место.

На сегодняшний день я отработал только половину действующего контракта. Будет ли подписано новое соглашение – все зависит от клуба. Я хочу остаться и полностью предан своей работе», - заявляет Моуринью.

Напомним, португальский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2016 года и заключил с клубом 3 летний контракт.