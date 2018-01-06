Жозе Моуринью не намерен покидать МЮ
Дата публикации: Вчера, 23:53 | Категория: Новости футбола
Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не собирается уходить из клуба. Ранее английские издания сообщали о том, что боссы «красных дъяволов» провели переговоры с португальским специалистом о новом соглашении о сотрудничестве.
«Я намерен оставаться здесь, пока руководство клуба удовлетворены моей работой. Моя цель – добиться прогресса и довести клуб туда, где ему место.
На сегодняшний день я отработал только половину действующего контракта. Будет ли подписано новое соглашение – все зависит от клуба. Я хочу остаться и полностью предан своей работе», - заявляет Моуринью.
Напомним, португальский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2016 года и заключил с клубом 3 летний контракт.
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