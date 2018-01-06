Диего Симеоне может возглавить Челси
Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола
Главный наставник «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне в следующем сезоне может перебраться на Туманный Альбион. Об этом сообщает ряд британских таблоидов, которые уже не первый раз пишут о том, что именно 47-летний специалист возглавит «Челси».
Боссы «синих» намерены в период летнего трансферного окна провести переговоры с Симеоне и расстаться с нынешним коучем команды Антонио Конте.
Напомним, недавно президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо заявлял о том, что Диего Симеоне будет оставаться в клубе.
«Мы гордимся им не только со спортивной точки зрения, а и с человеческой. Диего дал мне слово, что следующий сезон он проведет с нами», - заявил Сересо.
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