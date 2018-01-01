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Куртуа: Я счастлив в Челси

Дата публикации: Сегодня, 17:16 | Категория: Новости футбола

Тибо КуртуаТибо Куртуа

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа подтвердил о том, что он готовится продлить контракт с «синими».

                Ранее в футбольных изданиях нередко появлялась информация о возможном переходе Куртуа в мадридский «Реал», но бельгиец опроверг эту информацию и заявил, что намерен оформить новое трудовое соглашение с лондонским клубом.

                По сообщению некоторых британских СМИ, новый контракт будет рассчитан до 2023 года, а сам голкипер будет зарабатывать более 200 000 фунтов стерлингов в неделю.

                «Сегодня только начало года. Пока подождем пару недель и начнем переговоры. Я счастлив в «Челси» и мы близки к заключению нового соглашения», - говорит Куртуа.

 

                В этом сезоне Тибо Куртуа сыграл за «Челси» 22 матча в Английской Премьер-лиге в которых он пропустил 18 мячей. 11 раз он оставлял свои ворота «сухими».

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