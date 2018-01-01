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Зидан: Скорее всего трансферов в январе не будет

Дата публикации: Сегодня, 17:14 | Категория: Новости футбола

Зинедин ЗиданЗинедин Зидан

Главный наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан уверяет, что клуб не собирается делать покупки на трансферном рынке в это зимнее межсезонье. По словам Зидана, «королевский» клуб намерен сохранить в своем составе всех футболистов, однако добавил, что произойти может все что угодно.

«Недавно у нас был разговор с президентом клуба. Нами были рассмотрены все варианты. Мы обсуждали возможные приобретения. Скорее всего, до конца января мы никого не купим. Однако, произойти может многое. Меньше всего я хочу потерять футболистов своей команды. Я хочу, чтобы все они остались», - говорит французский специалист.

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