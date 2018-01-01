МЮ ведет переговоры с Моуринью о новом контракте

Жозе Моуринью

Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы к продлению трудового соглашения с главным коучем команды Жозе Моуринью.

По сообщениям британской прессы, «красные дъяволы» уже провели первый этап переговоров с португальским специалистом о продлении контракта. Но на данный момент, непонятно, на сколько будет рассчитан новый договор о сотрудничестве.

По текущему соглашению, заработная плата Моуринью в год составляет 12 000 000 фунтов стерлингов. Оно будет действовать до конца следующего сезона. Кроме того, в контракте имеется пункт о продлении еще на один год.

Напомним, недавно в футбольных изданиях появлялись сообщения о том, что Моуринью собирается покинуть «Олд Траффорд» в конце текущего сезона. Также в сообщениях отмечалось, что коуч «красных дъяволов» все меньше находится в Манчестере и имеет некоторые разногласия с боссами клуба относительно трансферной политики.

Отметим, что Жозе Моуринью не задерживается в одном клубе более, чем на 3 года.

В минувшем сезоне, команда Моуринью добилась неплохих успехов, завоевав Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу Европы. В этом розыгрыше Английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» борется с лондонскими «Челси», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» за второе место в турнирной таблице.