МЮ ведет переговоры с Моуринью о новом контракте
Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы к продлению трудового соглашения с главным коучем команды Жозе Моуринью.
По сообщениям британской прессы, «красные дъяволы» уже провели первый этап переговоров с португальским специалистом о продлении контракта. Но на данный момент, непонятно, на сколько будет рассчитан новый договор о сотрудничестве.
По текущему соглашению, заработная плата Моуринью в год составляет 12 000 000 фунтов стерлингов. Оно будет действовать до конца следующего сезона. Кроме того, в контракте имеется пункт о продлении еще на один год.
Напомним, недавно в футбольных изданиях появлялись сообщения о том, что Моуринью собирается покинуть «Олд Траффорд» в конце текущего сезона. Также в сообщениях отмечалось, что коуч «красных дъяволов» все меньше находится в Манчестере и имеет некоторые разногласия с боссами клуба относительно трансферной политики.
Отметим, что Жозе Моуринью не задерживается в одном клубе более, чем на 3 года.
В минувшем сезоне, команда Моуринью добилась неплохих успехов, завоевав Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу Европы. В этом розыгрыше Английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» борется с лондонскими «Челси», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» за второе место в турнирной таблице.
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