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МЮ ведет переговоры с Моуринью о новом контракте

Дата публикации: Сегодня, 17:07 | Категория: Новости футбола

Жозе МоуриньюЖозе Моуринью

Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы к продлению трудового соглашения с главным коучем команды Жозе Моуринью.

                По сообщениям британской прессы, «красные дъяволы» уже провели первый этап переговоров с португальским специалистом о продлении контракта. Но на данный момент, непонятно, на сколько будет рассчитан новый договор о сотрудничестве.

                По текущему соглашению, заработная плата Моуринью в год составляет 12 000 000 фунтов стерлингов. Оно будет действовать до конца следующего сезона. Кроме того, в контракте имеется пункт о продлении еще на один год.

                Напомним, недавно в футбольных изданиях появлялись сообщения о том, что Моуринью собирается покинуть «Олд Траффорд» в конце текущего сезона. Также в сообщениях отмечалось, что коуч «красных дъяволов» все меньше находится в Манчестере и имеет некоторые разногласия с боссами клуба относительно трансферной политики.

                Отметим, что Жозе Моуринью не задерживается в одном клубе более, чем на 3 года.

В минувшем сезоне, команда Моуринью добилась неплохих успехов, завоевав Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу Европы. В этом розыгрыше Английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» борется с лондонскими «Челси», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» за второе место в турнирной таблице.

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