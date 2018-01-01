Каррагер против перехода Коутиньо в Барселону

Бывший игрок «Ливерпуля», на сегодняшний день, являющийся футбольным экспертом Джейми Каррегер дал оценку возможному трансферу хавбека команды «красных» Филиппе Коутиньо в каталонскую «Барселону» в это зимнее межсезонье.

«Необходимо, чтобы «Ливерпуль» продал Коутиньо летом за хорошую сумму. Сегодня лучше это не делать. Если это произойдет, то врядли команда попадет в четверку лидеров Английской Премьер-лиги и далеко в Лиге чемпионов. Филиппе будет трудно заменить. Если он уйдет, то навредит не только клубу, а и себе», - считает Каррегер.

Напомним, «Барселона» ведет охоту за Коутиньо еще с лета и готова предложить «Ливеруплю» за него достаточно солидную сумму – не менее 100 000 000 евро.