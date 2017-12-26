Тоттенхэм намерен увеличить зарплату Кейну
Руководство «Тоттенхэма» в ближайшее время готовится провести переговоры с лидером своей команды, форвардом Гарри Кейном относительно оформления нового трудового соглашения. Об этом пишут британские издания.
Лондонские «шпоры» собираются увеличить заработную плату забивного нападающего, для того чтобы удержать его от перехода в другой клуб. На такой шаг руководство «Тоттенхэма» идет на фоне активного интереса к услугам Кейна европейских топ-клубов, в том числе – мадридского «Реала».
Отметим, что ранее Гарри Кейн оформил второй хет-трик за 3 дня. Такая голевая активность позволила английскому форварду побить не только рекорд Алана Ширера по количеству голов в Английской Премьер-лиге за год (39 голов против 36), но и обойти Лионеля Месси по голам в текущем году (56 против 54 забитых мяча).
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